Теракт в "Крокусі": в лікарні померла ще одна людина

У російській лікарні помер ще один пацієнт, який зазнав тяжких вогнепальних поранень під час теракту в «Крокус Сіті Холі».﻿ Такі дані оприлюднила Медіазона з посиланням на міністра охорони здоров'я РФ Михайла Мурашка, повідомляє Укрінформ.

Таким чином, кількість жертв теракту збільшилась до 144 осіб. У стаціонарах залишаються 69 постраждалих, один із них перебуває у вкрай тяжкому стані. До виписки готуються 19 людей.

У російському центрі медицини катастроф повідомили, що, за останніми даними, в результаті теракту в концертному залі в Красногорську постраждали 382 особи, включаючи дев'ятьох дітей.