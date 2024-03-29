Теракт в "Крокусе": в больнице скончался еще один человек

В российской больнице скончался еще один пациент, который получил тяжелые огнестрельные ранения во время теракта в «Крокус Сити Холли». Такие данные обнародовала Медиазона со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает Укринформ.

Таким образом, количество жертв теракта увеличилось до 144 человек. В стационарах остаются 69 пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. К выписке готовятся 19 человек.

В российском центре медицины катастроф сообщили, что, по последним данным, в результате теракта в концертном зале в Красногорске пострадали 382 человека, включая девятерых детей.