РФ подвоїла імпорт вибухових речовин за допомогою Заходу – WSJ

Росія збільшила імпорт вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських боєприпасів, у тому числі від компаній, розташованих у США та інших західних країнах, попри санкції, про що свідчать дані торгових операцій. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

Російський імпорт нітроцелюлози — легкозаймистого бавовняного продукту, що відіграє ключову роль у виробництві пороху та ракетного палива, — зріс на 70% у 2022 році, і до середини 2023 року становив 3039 тонн продукту, майже вдвічі перевищивши рівень 2021 року.

Оборонні компанії по всьому світу намагаються знайти способи отримання нітроцелюлози в умовах дефіциту, який призвів до зростання цін і створення перешкод для виробництва. Нітроцелюлозу виробляють лише кілька країн світу, оскільки її основне застосування — у боєприпасах, і на неї поширюються міжнародні торговельні обмеження. Росія виробляє мало нітроцелюлози, тому здатність Москви отримувати її за кордоном зіграла вирішальну роль у її протистоянні з Україною, вважають американські чиновники та аналітики.

"Нітроцелюлоза стає артилерійським снарядом. Більшість смертей на полі бою і значна частина відповідного збитку цивільному населенню припадає на артилерію" , — каже Бредлі Мартін, ветеран ВМС США з 30-річним стажем, який зараз очолює аналітичний центр Rand.

Нітроцелюлозу також використовують у цивільних цілях, але аналітики вважають, що імпорт, який зростає, призначений для озброєнь. Оскільки російська економіка була переорієнтована на військове виробництво.

"Весь цей попит йде або безпосередньо на виробництво снарядів, або на заміну нітроцелюлози, яку спочатку виробляли на російських заводах" , — вважає співробітник київського Центру оборонних реформ Олександр Данилюк.

Китай збільшив поставки нітроцелюлози в Росію після введення санкцій США і Європейського союзу, що забороняють експорт будь-якого виду для військового виробництва Москви. Але компанії зі США, Німеччини й Тайваню також входять до числа виробників нітроцелюлози, що поставляється в Росію протягом останніх двох років, згідно з торговими даними.

Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав з Тайваню нітроцелюлози на суму близько 700 тисяч доларів. Згідно з інформацією з сайту компанії, імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який виробляє цілу низку озброєнь.

До початку війни в Україні Туреччина забезпечувала менше ніж 1% російського імпорту нітроцелюлози. Однак до середини минулого року одна турецька компанія, Noy İç Ve Diş Ti̇caret, забезпечувала майже половину російського імпорту цього продукту, згідно з даними російської митниці, наданими торговельною базою даних ImportGenius і вивченими The Wall Street Journal.

Німецькі дочірні підприємства нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка минулого року відправила матеріал до Росії. Представник International Flavors & Fragrances заявив, що компанія була здивована, дізнавшись, що поставки нітроцелюлози в Росію, які вона призупинила у квітні 2022 року, продовжилися через третю сторону.

Тайванська компанія TNC Industrial виробила понад 500 тонн сполуки, яку компанія Noy поставила в Росію торік, згідно з торговими даними. Компанія Hagedorn-NC, яка вже понад століття виробляє нітроцелюлозу в західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила аналогічну кількість продукції, поставленої компанією Noy в Росію.

Експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який уповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО. Польща, наприклад, інвестувала кошти у відновлення виробництва нітроцелюлози, щоб задовольнити зростаючий попит на артилерію.