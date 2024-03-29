РФ удвоила импорт взрывчатых веществ с помощью Запада – WSJ

Россия увеличила импорт взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских боеприпасов, в том числе от компаний, расположенных в США и других западных странах, несмотря на санкции, о чем свидетельствуют данные торговых операций. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

Российский импорт нитроцеллюлозы — легковоспламеняющегося хлопкового продукта, играющего ключевую роль в производстве пороха и ракетного топлива, — вырос на 70% в 2022 году, и к середине 2023 года составил 3039 тонн продукта, почти вдвое превысив уровень 2021 года.

Оборонные компании по всему миру пытаются найти способы получения нитроцеллюлозы в условиях дефицита, который привел к росту цен и созданию помех для производства. Нитроцеллюлозу производят лишь несколько стран мира, поскольку ее основное применение в боеприпасах, и на нее распространяются международные торговые ограничения. Россия производит мало нитроцеллюлозы, поэтому способность Москвы получать ее за границей сыграла решающую роль в ее противостоянии с Украиной, считают американские чиновники и аналитики.

"Нитроцеллюлоза становится артиллерийским снарядом. Большинство смертей на поле боя и значительная часть соответствующего ущерба гражданскому населению приходится на артиллерию" , — говорит Брэдли Мартин, ветеран ВМС США с 30-летним стажем, который сейчас возглавляет аналитический центр Rand.

Нитроцеллюлозу также используют в гражданских целях, но аналитики считают, что растущий импорт предназначен для вооружений. Поскольку российская экономика была переориентирована на военное производство.

"Весь этот спрос идет либо непосредственно на производство снарядов, либо на замену нитроцеллюлозы, которую первоначально производили на российских заводах" , — считает сотрудник киевского Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

Китай увеличил поставки нитроцеллюлозы в Россию после введения санкций США и Европейского союза, запрещающих экспорт любого вида для военного производства Москвы. Но компании из США, Германии и Тайваня также входят в число производителей нитроцеллюлозы, поставляемой в Россию за последние два года, согласно торговым данным.

Российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил из Тайваня нитроцеллюлозу на сумму около 700 тысяч долларов. Согласно информации с сайта компании, импортер является постоянным партнером Казанского государственного порохового завода, производящего целый ряд вооружений.

До начала войны в Украине Турция обеспечивала менее 1% российского импорта нитроцеллюлозы. Однако к середине прошлого года одна турецкая компания, Noy İç Ve Diş Ticarcaret, обеспечивала почти половину российского импорта этого продукта, согласно данным российской таможни, предоставленным торговой базой данных ImportGenius и изученными The Wall Street Journal.

Немецкие дочерние предприятия нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances продали не менее 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая в прошлом году отправила материал в Россию. Представитель International Flavors&Fragrances заявил, что компания была удивлена, узнав, что поставки нитроцеллюлозы в Россию, которые она приостановила в апреле 2022 года, продолжились через третью сторону.

Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн соединения, которое компания Noy поставила в Россию в прошлом году, согласно торговым данным. Компания Hagedorn-NC, уже более века производящая нитроцеллюлозу в западных низменностях Германии, за последние два года произвела аналогичное количество продукции, поставленной компанией Noy в Россию.

Экспорт западных компаний в Россию проходит на фоне глобального дефицита нитроцеллюлозы, замедляющего производство артиллерии для Украины странами НАТО. Польша, например, инвестировала средства в восстановление производства нитроцеллюлозы, чтобы удовлетворить растущий спрос на артиллерию.