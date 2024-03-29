"Ми діятимемо у власний спосіб": Китай відповів на "мирні ініціативи" РФ

Китай не коментує заяв Росії про нібито її готовність до «мирних переговорів» і наполягає на власному способі сприяння політичному врегулюванню «кризи в Україні», повідомляє Укрінформ.

Так речник МЗС КНР Лінь Цзянь під час брифінгу відповів на прохання російських пропагандистів прокоментувати «мирні ініціативи» Москви, нещодавно повторені очільником МЗС Сергієм Лавровим.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» (так у Пекіні називають війну – ред.) є послідовною та чіткою. Ми завжди готові відігравати конструктивну роль у припиненні вогню і бойових дій та політичному врегулюванні кризи» , - сказав Лінь.

Не згадавши жодним словом «мирні ініціативи» Кремля з приводу нібито готовності Москви до «переговорів для припинення війни в Україні», речник додав:

«Китай продовжуватиме сприяти встановленню миру і переговорам у наш власний спосіб для якнайшвидшого політичного врегулювання кризи».