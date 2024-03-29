"Мы будем действовать по своему": Китай ответил на "мирные инициативы" РФ

Китай не комментирует заявления России о якобы готовности к «мирным переговорам» и настаивает на собственном способе содействия политическому урегулированию «кризиса в Украине», сообщает Укринформ.

Так представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга ответил на просьбу российских пропагандистов прокомментировать «мирные инициативы» Москвы, недавно повторенные главой МИД Сергеем Лавровым.

«Позиция Китая относительно «украинского кризиса» (так в Пекине называют войну – ред.) является последовательной и четкой. Мы всегда готовы играть конструктивную роль в прекращении огня и боевых действий и политическом урегулировании кризиса» , - сказал Линь.

Не вспомнив ни слова о «мирных инициативах» Кремля по поводу якобы готовности Москвы к «переговорам по прекращению войны в Украине», спикер добавил:

«Китай будет продолжать способствовать установлению мира и переговорам нашим собственным способом для скорейшего политического урегулирования кризиса».