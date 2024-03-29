Генштаб оприлюднив новий пакет військової допомоги від Німеччини

До нового пакету військової допомоги від Німеччини, про який було оголошено 28 березня, увійшли боєприпаси, дрони, броньовані машини, гранатомети та інше озброєння. Про це свідчить оновлений список допомоги на сайті Федерального уряду Німеччини, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Новий пакет містить 18 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 24 тис. боєприпасів калібру 40 мм. Також у пакет увійшли:

п'ять ремонтно-евакуаційних гусеничних машин Warthog;

дев'ять командних гусеничних машин Warthog;

70 гранатометів GMG;

боєприпаси для танків Leopard 2;

14 розвідувальних БПЛА Vector;

30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun;

п'ять генераторів радіоелектронних перешкод для боротьби з БПЛА;

180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення БПЛА;

шість танкових мінних тралів WISENT 1;

два броньовані мостоукладачі BIBER;

БРЕМ Bergepanzer 2;

інженерна машина розгородження (ІМР) DACHS;

дев'ять мінних тралів;

система спостереження SATCOM;

три прикордонно-патрульні автомобілі;

шість автоцистерн Zetros.

Також Німеччина передасть 330 інфрачервоних камер, 2000 ручних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador, тисячі маскувальних сіток, пончо та аварійні електрогенератори.

Зазначається, що Німеччина вже надала Україні військову допомогу на суму близько 28 млрд. євро. 2024 року уряд профінансує допомогу на 7,1 мільярда євро.