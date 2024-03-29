Генштаб обнародовал новый пакет военной помощи от Германии
В новый пакет военной помощи от Германии, о котором было объявлено 28 марта, вошли боеприпасы, дроны, бронированные машины, гранатометы и другое вооружение. Об этом свидетельствует обновленный перечень помощи на сайте Федерального правительства Германии, сообщает Генштаб ВСУ.
Новый пакет содержит 18 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 24 тыс. боеприпасов калибра 40 мм. Также в пакет вошли:
- пять ремонтно-эвакуационных гусеничных машин Warthog;
- девять командных гусеничных машин Warthog;
- 70 гранатометов GMG;
- боеприпасы для танков Leopard 2;
- 14 разведывательных БПЛА Vector;
- 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun;
- пять генераторов радиоэлектронных помех для борьбы с БПЛА;
- 180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения БПЛА;
- шесть танковых минных тралов WISENT 1;
- два бронированных мостоукладчика BIBER;
- БРЭМ Bergepanzer 2;
- инженерная машина разграждения (ИМР) DACHS;
- девять минных тралов;
- система наблюдения SATCOM;
- три погранично-патрульных автомобиля;
- шесть автоцистерн Zetros.
Также Германия передаст 330 инфракрасных камер, 2000 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador, тысячи маскировочных сеток, пончо и аварийные электрогенераторы.
Отмечается, что Германия уже предоставила Украине военную помощь на сумму около 28 млрд евро. В 2024 году правительство профинансирует помощь на 7,1 миллиарда евро.