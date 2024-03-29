Генштаб обнародовал новый пакет военной помощи от Германии

В новый пакет военной помощи от Германии, о котором было объявлено 28 марта, вошли боеприпасы, дроны, бронированные машины, гранатометы и другое вооружение. Об этом свидетельствует обновленный перечень помощи на сайте Федерального правительства Германии, сообщает Генштаб ВСУ.

Новый пакет содержит 18 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 24 тыс. боеприпасов калибра 40 мм. Также в пакет вошли:

пять ремонтно-эвакуационных гусеничных машин Warthog;

девять командных гусеничных машин Warthog;

70 гранатометов GMG;

боеприпасы для танков Leopard 2;

14 разведывательных БПЛА Vector;

30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun;

пять генераторов радиоэлектронных помех для борьбы с БПЛА;

180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения БПЛА;

шесть танковых минных тралов WISENT 1;

два бронированных мостоукладчика BIBER;

БРЭМ Bergepanzer 2;

инженерная машина разграждения (ИМР) DACHS;

девять минных тралов;

система наблюдения SATCOM;

три погранично-патрульных автомобиля;

шесть автоцистерн Zetros.

Также Германия передаст 330 инфракрасных камер, 2000 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador, тысячи маскировочных сеток, пончо и аварийные электрогенераторы.

Отмечается, что Германия уже предоставила Украине военную помощь на сумму около 28 млрд евро. В 2024 году правительство профинансирует помощь на 7,1 миллиарда евро.