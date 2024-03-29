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Генштаб обнародовал новый пакет военной помощи от Германии

Генштаб обнародовал новый пакет военной помощи от Германии
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В новый пакет военной помощи от Германии, о котором было объявлено 28 марта, вошли боеприпасы, дроны, бронированные машины, гранатометы и другое вооружение. Об этом свидетельствует обновленный перечень помощи на сайте Федерального правительства Германии, сообщает Генштаб ВСУ.

Новый пакет содержит 18 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 24 тыс. боеприпасов калибра 40 мм. Также в пакет вошли:

  • пять ремонтно-эвакуационных гусеничных машин Warthog;
  • девять командных гусеничных машин Warthog;
  • 70 гранатометов GMG;
  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • 14 разведывательных БПЛА Vector;
  • 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun;
  • пять генераторов радиоэлектронных помех для борьбы с БПЛА;
  • 180 полевых комплектов RF 360 — систем обнаружения БПЛА;
  • шесть танковых минных тралов WISENT 1;
  • два бронированных мостоукладчика BIBER;
  • БРЭМ Bergepanzer 2;
  • инженерная машина разграждения (ИМР) DACHS;
  • девять минных тралов;
  • система наблюдения SATCOM;
  • три погранично-патрульных автомобиля;
  • шесть автоцистерн Zetros.

Также Германия передаст 330 инфракрасных камер, 2000 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador, тысячи маскировочных сеток, пончо и аварийные электрогенераторы.

Отмечается, что Германия уже предоставила Украине военную помощь на сумму около 28 млрд евро. В 2024 году правительство профинансирует помощь на 7,1 миллиарда евро.

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