У Польщі під час утечі від поліції загинув 18-річний українець

У Польщі в дорожньо-транспортній пригоді загинув 18-річний громадянин України. У поліції стверджують, що це сталося, коли хлопець тікав від них на великій швидкості, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише PAP із посиланням на пресслужбу Головного управління поліції Ополе — міста на півдні Польщі.

Як розповіли в поліції, у ніч проти 29 березня патруль поліціянтів помітив автомобіль, який рухався нерівномірно. Офіцери світловими знаками показали водію, щоб той зупинився, але натомість він продовжив рух, попрямувавши до центру міста.

Поліціянти попросили підкріплення. На вулиці Будовланича, що веде до центральної частини Ополе, дорогу перекрили, але водію вдалося уникнути авто поліціянтів.

Далі він розігнався до 200 км/год та врізався у придорожній стовп. Постраждалого доставили до лікарні, де він невдовзі помер.

У поліції кажуть, що за кермом був 18-річний громадянин України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причини, чому водій тікав від поліції.