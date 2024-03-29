В Польше во время бегства от полиции погиб 18-летний украинец

В Польше в ДТП погиб 18-летний гражданин Украины. В полиции утверждают, что это произошло, когда парень пытался скрыться от них на большой скорости, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет PAP со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции Ополе — города на юге Польши.

Как рассказали в полиции, в ночь на 29 марта патруль полицейских заметил автомобиль, который двигался неравномерно. Офицеры световыми знаками показали водителю, чтобы тот остановился, но он продолжил движение, направившись в центр города.

Полицейские попросили подкрепление. На улице Будовланыча, которая ведет к центральной части Ополе, дорогу перекрыли, но водителю удалось избежать авто полицейских.

Затем он разогнался до 200 км/ч и врезался в придорожный столб. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

В полиции говорят, что за рулем находился 18-летний гражданин Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причины, почему водитель убегал от полиции.