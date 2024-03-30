Україна вже цієї ночі переходить на літній час: куди переводимо стрілки

Природним для України є зимовий, але з неділі все ж доведеться прокидатися раніше, повідомляє Ділова столиця.

У ніч проти 31 березня о 3:00 українці переведуть стрілки на годину вперед. Гаджети зроблять це автоматично.

Прихильники зміни часу впевнені, що перехід на літній — економить е/е та енергоносії. Противники вважають, що це призводить до порушення біоритмів, множить депресії та збиває синхронізацію нашого внутрішнього біологічного годинника.

В Україні давно точаться запеклі дискусії щодо скасування "стрибків часу", але порозуміння досі немає.

Понад 60 країн світу використовують цей метод. У Канаді, ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії та Великій Британії також практикується зміна.

Зараз багато країн почали скасовувати цю практику. Її противники стверджують, що в сучасному світі люди мають дуже різний темп життя, і перехід на літній час вже не приносить великої економії. Крім того, найбільше світла споживають на лампи освітлення, а побутові прилади, використання яких не залежить від часу доби.

Американська медична асоціація декілька років поспіль закликає ввести постійний і стандартний час.

Природним для України є зимовий. Переводять годинник у вихідний, щоб був хоча б день на адаптацію до нового часу.