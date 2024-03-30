Украина уже в эту ночь переходит на летнее время: куда переводим стрелки

Природный для Украины зимний, но с воскресенья все же придется просыпаться раньше, сообщает Деловая столица.

В ночь на 31 марта в 3:00 украинцы переведут стрелки на час вперед. Гаджеты сделают это автоматически.

Сторонники смены времени уверены, что переход на летнее экономит э/э и энергоносители. Противники считают, что это приводит к нарушению биоритмов, умножает депрессии и сбивает синхронизацию наших внутренних биологических часов.

В Украине давно ведутся ожесточенные дискуссии об отмене "прыжков времени", но понимания до сих пор нет.

Более 60 стран мира используют этот метод. В Канаде, ЕС, Израиле, Иране, Австралии и Великобритании также практикуется изменение.

Сейчас многие страны начали отменять эту практику. Ее противники утверждают, что в современном мире люди имеют разный темп жизни, и переход на летнее время уже не приносит большой экономии. Кроме того, больше всего света потребляют на лампы освещения, а бытовые приборы, использование которых не зависит от времени суток.

Американская медицинская ассоциация несколько лет подряд призывает ввести постоянное и стандартное время.

Естественным для Украины зимний. Переводят часы в выходные, чтобы был хотя бы день на адаптацию к новому времени.