Боррель: Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на останні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Twitter (X).
"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу.
Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися", – написав Боррель.
Нагадаємо, у Білому домі на тлі російських атак на українську енергосистему вкотре закликали Палату представників Конгресу США схвалити допомогу Україні, яка б забезпечила постачання нових засобів ППО Києву.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать її можливості на полі бою.