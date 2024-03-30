Боррель: Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на последние удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter (X).
"Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа.
Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться", – написал Боррель.
Напомним, в Белом доме на фоне российских атак на украинскую энергосистему в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США одобрить помощь Украине, которая бы обеспечила поставки новых средств ПВО Киеву.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.