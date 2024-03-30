У Нідерландах невідомий утримує заручників у популярному кафе

Поліція Нідерландів проводить велику операцію в центрі міста Еде, де невідомий утримує заручників у популярному кафе, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє нідерландський мовник NOS.

Поліція повідомила у соцмережах, що наразі в кафе Petticoat утримуються в заручниках кілька людей: "Саме тому на місці працюють кілька спеціалізованих служб".

Petticoat – популярна кав'ярня, яка працює до пізнього вечора у вихідні. Заклад розташований на Музейній площі, центральній розважальній локації міста. Минулої ночі заклад працював 4 ранку. Кафе складається з приміщення на першому поверсі та підвалу. Наразі незрозуміло, де саме відбувається захоплення заручників.

Поліція повідомила, що не має жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом.

Крім того, представник поліції повідомив, що на даний момент є один нападник. Він не став надавати більше деталей, наприклад, про розгортання підрозділів правоохоронців, "тому що все, чим я поділюся про наше розгортання, може зашкодити безпеці".

У цьому районі було евакуйовано близько 150 будинків. За словами поліції, евакуація в основному завершена.

Після 11.00 за місцевим часом з'явилася інформація, що троє людей у формі кафе залишили заклад. Ними опікуються правоохоронці.

Нагадаємо, у лікарні міста Аахен, що в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, вдень 4 березня жінка почала погрожувати зброєю лікарям, що спонукало поліцію і рятувальників почати спецоперацію.

А на початку лютого у Швейцарії 32-річний іранський шукач притулку, озброєний сокирою і ножем, утримував 15 заручників у поїзді на заході Швейцарії протягом майже чотирьох годин, поки поліція не увірвалася до поїзда і не вбила його.