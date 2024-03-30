В Нидерландах неизвестный удерживает заложников в популярном кафе

Полиция Нидерландов проводит крупную операцию в центре города Эде, где неизвестный удерживает заложников в популярном кафе, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS.

Полиция сообщила в соцсетях, что сейчас в кафе Petticoat удерживаются в заложниках несколько человек: "Именно поэтому на месте работают несколько специализированных служб".

Petticoat – популярная кофейня, которая работает до позднего вечера в выходные. Заведение расположено на Музейной площади, центральной развлекательной локации города. Прошлой ночью заведение работало 4 утра. Кафе состоит из помещения на первом этаже и подвала. Пока непонятно, где именно происходит захват заложников.

Полиция сообщила, что не имеет никаких признаков того, что захват заложников связан с терроризмом.

Кроме того, представитель полиции сообщил, что на данный момент есть один нападавший. Он не стал предоставлять больше деталей, например, о развертывании подразделений правоохранителей, "потому что все, чем я поделюсь о нашем развертывании, может навредить безопасности".

В этом районе было эвакуировано около 150 домов. По словам полиции, эвакуация в основном завершена.

После 11.00 по местному времени появилась информация, что три человека в форме кафе покинули заведение. Ими занимаются правоохранители.

Напомним, в больнице города Аахен, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, днем 4 марта женщина начала угрожать оружием врачам, что побудило полицию и спасателей начать спецоперацию.

А в начале февраля в Швейцарии 32-летний иранский искатель убежища, вооруженный топором и ножом, удерживал 15 заложников в поезде на западе Швейцарии в течение почти четырех часов, пока полиция не ворвалась в поезд и не убила его.