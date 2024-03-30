Зеленський влаштував перестановки в РНБО та ОП: хто втратив крісла

Останніми днями в Раді національної безпеки і оборони України та Офісі президента відбулися кадрові перестановки. Почалося все зі зміни секретаря РНБО, а дійшло до першого помічника президента, повідомляє РБК-Україна.

Під час підготовки публікації використовувалися укази та заяви президента Володимира Зеленського.

Перестановки в РНБО

У вівторок, 26 березня, Зеленський видав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце відразу ж був призначений Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки. Місце Литвиненка в СЗР зайняв Олег Іващенко.

Як пояснював президент, зміна секретаря РНБО була потрібна для оновлення відомства, яке полягає, зокрема, в посиленні зв'язку з розвідкою.

"Україна потребує посилення можливості прогнозувати, а також впливати на процеси, від яких залежить національна безпека країни" , - зазначав він.

Після звільнення Данілов залишився в команді влади. Вчора, 29 березня, Зеленський анонсував, що екс-секретар РНБО отримає посаду посла в Молдові. Однак відповідний указ поки що не видавався.

Ротація в ОП

У п'ятницю, 29 березня, на сайті Офісу президента з'явилися укази про звільнення двох радник керівника ОП Андрія Єрмак. Посади втратили Андрій Смирнов та Олексій Дніпров.

На їх місце були призначені Олена Ковальська, яка до цього встигла попрацювати в Директораті з питань інформаційної політики ОП, а також екс-заступник міністра юстиції Ірина Мудра. Мудру звільнили з Мін'юсту того ж дня.

Але на цьому кадрові зміни на Банковій не закінчились. Сьогодні Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника.

Також сьогодні свої посади втратили:

позаштатний радник президента Олег Устенко ;

; позаштатний радник президента Сергій Трофімов ;

; позаштатний радник президента Михайло Радуцький ;

; уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька ;

; позаштатна уповноважена президента з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова.

Поки що Зеленський не пояснював кадрових перестановок в Офісі президента.

Скорочення уряду

Нагадаємо, в середині березня в інтерв'ю французьким телеканалам Зеленський не виключав змін у складі урядової команди, щоб зекономити державні кошти, які можна буде витратити на фінансування оборони.

"Є кроки щодо скорочення тих чи інших позицій. У нас є бюджет війни. І передусім, пріоритет - це війна. Ми на це спрямовуємо всі гроші, які у нас є. Якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій та навіть міністерств, то ми будемо це робити" , - пояснював глава держави.

Як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кількість міністерств в Україні може скоротитися на третину. За його словами, оптимальна кількість міністрів - 15-16.