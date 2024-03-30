Зеленский устроил перестановки в СНБО и ОП: кто потерял кресла
В последние дни в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Офисе президента произошли кадровые перестановки. Началось все со смены секретаря СНБО, а дошло до первого помощника президента, сообщает РБК-Украина.
В ходе подготовки публикации использовались указы и заявления президента Владимира Зеленского.
Перестановки в СНБО
Во вторник, 26 марта, Зеленский издал указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. На его место сразу же был назначен Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки. Место Литвиненко в СВР занял Олег Иващенко.
Как объяснял президент, смена секретаря СНБО требовалась для обновления ведомства, которое заключается, в частности, в усилении связи с разведкой.
"Украина нуждается в усилении возможности прогнозировать, а также влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность страны", - отмечал он.
После увольнения Данилов остался в команде власти. Вчера, 29 марта, Зеленский анонсировал, что экс-секретарь СНБО получит должность посла в Молдове. Однако соответствующий указ пока не издавался.
Ротация в ОП
В пятницу, 29 марта, на сайте Офиса президента появились указы об увольнении двух советников руководителя ОП Андрея Ермака. Должности потеряли Андрей Смирнов и Алексей Днепров.
На их место были назначены Елена Ковальская, которая до этого успела поработать в Директорате по вопросам информационной политики ОП, а также экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая. Мудрую уволили из Минюста в тот же день.
Но на этом кадровые изменения на Банковой не закончились. Сегодня Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника.
Также сегодня свои должности потеряли:
- внештатный советник президента Олег Устенко;
- внештатный советник президента Сергей Трофимов;
- внештатный советник президента Михаил Радуцкий;
- уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая;
- внештатная уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.
Пока что Зеленский не объяснял кадровые перестановки в Офисе президента.
Сокращение правительства
Напомним, в середине марта в интервью французским телеканалам Зеленский не исключал изменений в составе правительственной команды, чтобы сэкономить государственные средства, которые можно будет потратить на финансирование обороны.
"Есть шаги по сокращению тех или иных позиций. У нас есть бюджет войны. И прежде всего, приоритет - это война. Мы на это направляем все деньги, которые у нас есть. Если это требует на время войны сокращение некоторых институтов и даже министерств, то мы будем это делать", - объяснял глава государства.
Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, количество министерств в Украине может сократиться на треть. По его словам, оптимальное количество министров - 15-16.