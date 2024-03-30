Росіяни обстріляли Красногорівку на Донеччині, є загиблі

30 березня російська армія обстріляла з артилерії місто Красногорівку на Донеччині, двоє цивільних загинули, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила прокуратура області.

В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою.

Під час атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків.

Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. Лікарні діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка – вона також загинула у власній оселі.

Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки містян й господарські споруди.