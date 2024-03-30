Россияне обстреляли Красногоровку в Донецкой области, есть погибшие
30 марта российская армия обстреляла из артиллерии город Красногоровку в Донецкой области, двое гражданских погибли, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила прокуратура области.
В эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой.
Во время атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов.
Его 50-летняя дочь, которая получила телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение. В больнице диагностировали у потерпевшей минно-взрывную травму и осколочные ранения.
На другой улице жертвой армии РФ стала 70-летняя женщина - она также погибла в собственном доме.
Среди поврежденных объектов - жилые дома горожан и хозяйственные постройки.