Россияне обстреляли Красногоровку в Донецкой области, есть погибшие

30 марта российская армия обстреляла из артиллерии город Красногоровку в Донецкой области, двое гражданских погибли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила прокуратура области.

В эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой.

Во время атаки погиб 73-летний мужчина, который находился в одном из домов.

Его 50-летняя дочь, которая получила телесные повреждения во дворе, доставлена в медицинское учреждение. В больнице диагностировали у потерпевшей минно-взрывную травму и осколочные ранения.

На другой улице жертвой армии РФ стала 70-летняя женщина - она также погибла в собственном доме.

Среди поврежденных объектов - жилые дома горожан и хозяйственные постройки.