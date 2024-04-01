РФ зосереджує наступальні сили на Лиманському напрямі - ISW

Російські війська продовжують зосереджуватись на наступальних діях на Лиманському напрямку. Позиційні бої точились на більшості напрямків.﻿ З посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW), пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Учора, 30 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Позиційні бої точилися на кількох напрямках:

на північний схід від Куп'янська біля Синьківки;

на захід від Кремінної біля Тернів;

за 12 кілометрів на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Речник українського загону, що діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська продовжують зосереджуватись на наступальних діях на Лиманському напрямку, а останніми тижнями знизили темпи наступальних дій на Куп'янському напрямку.

Також він зазначив, що російські війська зараз проводять поповнення та ротацію підрозділів, які брали участь у наступальних операціях на Куп'янському напрямку перед президентськими виборами в Росії 17 березня. Речник додав, що російські війська хочуть вийти на адмінмежі Луганської області на Лиманському напрямку та східний берег річки Оскіл на Куп’янському напрямку.

ISW

Міністерство оборони Росії продовжує стверджувати, що російське Південне угруповання військ захопило Іванівське (на захід від Бахмута), але ISW наразі не знайшло візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута біля Часів Яру та в межах Іванівського;

на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Командир української роти ударних безпілотників повідомив, що російські сили на Горлівському напрямку (на південний захід від Бахмута) розгорнули свої артилерійські системи на максимальній відстані від лінії фронту, щоб захистити ці системи від ударів українських безпілотників.

Командувач додав, що таке розгортання артилерійських систем ускладнює українським силам удари по них на більшій відстані, і що російські війська встановлюють приманки для українських ударних безпілотників, розміщуючи міни поверх фальшивих частин обладнання, які детонують, коли дрон наближається. ціль. Командувач також зазначив, що російські війська тримають оборону на горлівському напрямку. Повідомляється, що поблизу Іванівського діють підрозділи російського 58-го окремого гвардійського батальйону спецназу (1-й ОК "ДНР").

ISW

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів і Семенівки;

на захід від Авдіївки — Уманське, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове;

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Підрозділи 114-ї ОМСБр та розвідувального батальйону "Спарта" (обидва у складі 1-го АК) діють поблизу Авдіївки, а підрозділи 9-ї ОМСБр (1-го АК) – поблизу Первомайського.

ISW

Також 30 березня позиційні бої тривали на захід і південний захід від міста Донецька, але не призвели до жодних підтверджених змін на лінії фронту.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Побєди, Новомихайлівки та Водяного.

Російські джерела стверджували, що частини російської 238-ї артилерійської бригади завдали удару по залізничному мосту в Кураховому (на захід від Донецька). У "Народному ополченні ДНР" заявили, що російські війська завдали удару по невизначеному об’єкту інфраструктури біля Парасковіївки (на південний захід від Донецька), що призвело до затоплення ділянки дороги, що сполучає населений пункт з трасою 0532 (Костянтинівка-Мар’їнка).

Повідомляється, що під Новомихайлівкою продовжували діяти підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (ТОФ) РФ і добровольчого загону "Тигр".

ISW

У суботу, 30 березня в районі кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, жодна зі сторін не просунулась. Позиційні бої тривали:

біля Старомайорського (на південь від Великої Новосілки);

поблизу Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

ISW

Також 30 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного;

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що на Оріхівському напрямку російські війська завдали шість авіаударів 15 плануючими бомбами. Повідомляється, що в Запорізькій області діють підрозділи чеченського батальйону "Юг-Ахмат".

ISW

ISW

Крім того, 30 березня український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили декілька невдалих атак на українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, імовірно поблизу Кринок.