РФ сосредотачивает наступательные силы на Лиманском направлении – ISW

Российские войска продолжают сосредотачиваться на наступательных действиях на Лиманском направлении. Позиционные бои шли на большинстве направлений.﻿ Cо ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW), пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Вчера, 30 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная. Позиционные бои шли на нескольких направлениях:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

к западу от Кременной возле Тернов;

в 12 километрах к югу от Кременной возле Белогоровки.

Представитель украинского отряда, действующего на Купянском направлении, заявил, что российские войска продолжают сосредотачиваться на наступательных действиях на Лиманском направлении, а в последние недели снизили темпы наступательных действий на Купянском направлении

Также он отметил, что российские войска сейчас производят пополнение и ротацию подразделений, участвовавших в наступательных операциях на Купянском направлении перед президентскими выборами в России 17 марта. Спикер добавил, что российские войска хотят выйти на админграницы Луганской области на Лиманском направлении и восточный берег реки Оскол на Купянском направлении.

ISW

Министерство обороны России продолжает утверждать, что российская Южная группировка войск захватила Ивановскую (к западу от Бахмута), но ISW пока не нашла визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута у Времен Яра и в пределах Ивановского;

юго-западнее Бахмута вблизи Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Командир украинской роты ударных беспилотников сообщил, что российские силы на Горловском направлении (юго-западнее Бахмута) развернули свои артиллерийские системы на максимальном расстоянии от линии фронта, чтобы защитить эти системы от ударов украинских беспилотников.

Командующий добавил, что такое развертывание артиллерийских систем усложняет украинским силам удары по ним на большем расстоянии, и что российские войска устанавливают приманки для украинских ударных беспилотников, размещая мины поверх фальшивых частей оборудования, которые детонируют, когда приближается дрон. цель. Командующий также отметил, что российские войска держат оборону на горловском направлении. Сообщается, что вблизи Ивановского действуют подразделения 58-го российского отдельного гвардейского батальона спецназа (1-й ОК "ДНР").

ISW

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Бердичев и Семеновки;

к западу от Авдеевки — Уманское, Орловка, Тоненькое, Нетайлово;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Подразделения 114-й ОМСБр и разведывательного батальона "Спарта" (оба в составе 1-го АК) действуют вблизи Авдеевки, а подразделения 9-й ОМСБр (1-го АК) – вблизи Первомайского.

ISW

Также 30 марта позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от города Донецка, но не привели ни к каким-либо подтвержденным изменениям на линии фронта.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Победы, Новомихайловки и Водяного.

Российские источники утверждали, что части российской 238-й артиллерийской бригады нанесли удар по железнодорожному мосту в Курахово (к западу от Донецка). В "Народном ополчении ДНР" заявили, что российские войска нанесли удар по неопределенному объекту инфраструктуры возле Парасковеевки (юго-западнее Донецка), что привело к затоплению участка дороги, соединяющего населенный пункт с трассой 0532 (Константиновка-Марьинка) .

Под Новомихайловкой продолжали действовать подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (ТОФ) РФ и добровольческого отряда "Тигр".

ISW

В субботу, 30 марта в районе границы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, ни одна из сторон не продвинулась. Позиционные бои продолжались:

у Старомайорского (южнее Великой Новоселки);

близ Приютного (юго-западнее Великой Новоселки).

ISW

Также 30 марта шли позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Позиционные бои продолжались:

вблизи Роботиного;

северо-западнее Вербового (восточнее Роботиного).

Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что на Ореховском направлении российские войска нанесли шесть авиаударов 15 планирующими бомбами. Сообщается, что в Запорожской области действуют подразделения чеченского батальона "Юг-Ахмат".

ISW

ISW

Кроме того, 30 марта украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили несколько неудачных атак на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, предположительно вблизи Кринок.