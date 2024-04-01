Пілота Кузьмінова вбили з пістолета Макарова та переїхали машиною – NYT

Російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну вертоліт, вбили в Іспанії 6 кулями з радянського пістолета Макарова.﻿﻿ Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в іспанських слідчих органах, повідомляє Українська правда.

Як пише видання, вбивці Кузьмінова "хотіли залишити послання".

"Це було очевидно для іспанських слідчих ще до того, як вони з'ясували, ким він був. Мало того, що вбивці шість разів вистрілили в нього на парковці на півдні Іспанії, вони ще й переїхали його тіло своєю машиною. Вони також залишили важливий, на думку слідчих, ключ до встановлення їхньої особи: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартного боєприпасу колишнього комуністичного блоку" , - йдеться у тексті.

Пряма мова високопосадовця іспанської Цивільної гвардії:

"Це було чітке послання. Я знайду тебе, я вб'ю тебе, я переїду тебе і принижу тебе".

Видання описує обставини вбивства. Вранці 13 лютого білий Hyundai Tucson заїхав у гараж під багатоквартирним будинком Кузьмінова і припаркувався на порожньому місці між ліфтами, якими користуються мешканці, і пандусом, що веде на вулицю. За словами старшого офіцера Цивільної гвардії, двоє чоловіків чекали там кілька годин.

Близько 16:20 Кузьмінов заїхав у гараж, припаркувався і почав йти до ліфтів. Коли він проходив перед білим "Хюндаєм", двоє нападників вийшли з авто, покликали Кузьмінова і відкрили вогонь. Незважаючи на те, що в нього влучили шість куль, більшість з яких потрапили в тулуб, Кузьмінов встиг пробігти невелику відстань, перш ніж впав на пандус.

Двоє вбивць повернулися в машину і переїхали тіло Кузьмінова, а потім поїхали геть. Спалений автомобіль був знайдений за кілька миль від місця злочину. Фахівцям знадобився тиждень, щоб визначити марку і модель автомобіля і встановити, що він був викрадений за два дні до вбивства в місті Мурсія, розташованому приблизно за годину їзди.

Спеціальний підрозділ Цивільної гвардії проводить розслідування в умовах суворої секретності. Влада публічно не підтвердила, що Кузьмінов був убитий.

Високопосадовець Цивільної гвардії розповів, що в Іспанії Кузьмінов вів "нерозбірливе життя", відвідував бари, популярні серед російської та української публіки, проїдаючи гроші, отримані від української держави. Він пересувався містом Вільяхойоса на чорному Мерседесі S-класу.

Високопоставлені представники поліції на умовах анонімності заявили, що вбивство мало ознаки подібних атак, пов'язаних з Кремлем, включаючи вбивство колишнього командира чеченських повстанців у Берліні у 2019 році та отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році.

"В Іспанії нечасто трапляються випадки, коли в когось стріляють з великою кількістю боєприпасів. Це ознаки, які вказують на організовану злочинність, на злочинну організацію, на професіоналів" , - сказав начальник поліції Вільяхойоси Пепе Альварес.

Як пише видання, вбивство Кузьмінова викликало побоювання, що європейські шпигунські мережі Росії продовжують діяти і націлені на ворогів Кремля, незважаючи на узгоджені зусилля з їх ліквідації після вторгнення Путіна в Україну в 2022 році.

The New York Times зазначає, що українські високопосадовці побоюються, що вбивство Кузьмінова може відлякати інших від наслідування його прикладу.