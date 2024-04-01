Пилота Кузьминова убили из пистолета Макарова и переехали машиной – NYT

Российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет, убили в Испании 6 пулями из советского пистолета Макарова.﻿﻿ Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в испанских следственных органах, сообщает Украинская правда.

Как пишет издание, убийцы Кузьминова "хотели оставить послание".

"Это было очевидно для испанских следователей еще до того, как они выяснили, кем он был. Мало того, что убийцы шесть раз выстрелили в него на парковке на юге Испании, они еще и переехали его тело своей машиной. Они также оставили важный, по мнению следователей, ключ к установлению их личности: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартного боеприпаса бывшего коммунистического блока" , - говорится в тексте.

Прямая речь высокопоставленного чиновника испанской Гражданской гвардии:

"Это было четкое послание. Я найду тебя, я убью тебя, я перееду тебя и унижу тебя".

Издание описывает обстоятельства убийства. Утром 13 февраля белый Hyundai Tucson заехал в гараж под многоквартирным домом Кузьминова и припарковался на пустом месте между лифтами, которыми пользуются жильцы, и пандусом, ведущим на улицу. По словам старшего офицера Гражданской гвардии, двое мужчин ждали там несколько часов.

Около 16:20 Кузьминов заехал в гараж, припарковался и начал идти к лифтам. Когда он проходил перед белым "Хюндаем", двое нападавших вышли из авто, позвали Кузьминова и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых в туловище, Кузьминов успел пробежать небольшое расстояние, прежде чем упал на пандус.

Двое убийц вернулись в машину и переехали тело Кузьминова, а затем уехали. Сожженный автомобиль был найден в нескольких милях от места преступления. Специалистам понадобилась неделя, чтобы определить марку и модель автомобиля и установить, что он был угнан за два дня до убийства в городе Мурсия, расположенном примерно в часе езды.

Специальное подразделение Гражданской гвардии проводит расследование в условиях строгой секретности. Власти публично не подтвердили, что Кузьминов был убит.

Высокопоставленный чиновник Гражданской гвардии рассказал, что в Испании Кузьминов вел "неразборчивую жизнь", посещал бары, популярные среди российской и украинской публики, проедая деньги, полученные от украинского государства. Он передвигался по городу Вильяхойоса на черном Мерседесе S-класса.

Высокопоставленные представители полиции на условиях анонимности заявили, что убийство имело признаки подобных атак, связанных с Кремлем, включая убийство бывшего командира чеченских повстанцев в Берлине в 2019 году и отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.

"В Испании нечасто случаются случаи, когда в кого-то стреляют с большим количеством боеприпасов. Это признаки, которые указывают на организованную преступность, на преступную организацию, на профессионалов" , - сказал начальник полиции Вильяхойосы Пепе Альварес.

Как пишет издание, убийство Кузьминова вызвало опасения, что европейские шпионские сети России продолжают действовать и нацелены на врагов Кремля, несмотря на согласованные усилия по их ликвидации после вторжения Путина в Украину в 2022 году.

The New York Times отмечает, что украинские чиновники опасаются, что убийство Кузьминова может отпугнуть других от следования его примеру.