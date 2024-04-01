Спікер Джонсон активно працює над стратегією допомоги Україні - CNN

Спікер Палати представників США Майк Джонсон шукає оптимальні варіанти вирішення питання виділення фінансової допомоги Україні.﻿ Про це заявив конгресмен-республіканець Метт Гейтс, з посиланням на CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Я дав спікеру кілька порад. Ми маємо стати в бойову позицію. І я був дуже задоволений тим, як спікер сприйняв цю пораду. Спікер хоче збільшити перелік перемог республіканців у Палаті представників, і нам слід почати це робити. Я радий, що спікер не повернувся до додаткової допомоги Україні, і гадаю, він прокладає найкращий шлях у цьому питанні, поки ми розмовляємо" , - заявив Гейтс.

За даними CNN, чи Джонсон збереже посаду значною мірою залежати від того, як він упорається з питанням, що викликає розбіжності серед республіканців – виділенням великого пакету фінансової допомоги Україні.

Після погроз з боку ультраправої республіканки Марджорі Тейлор Грін на адресу Джонсона за те, що той поставив на голосування двопартійний законопроект про бюджетні витрати, речник заручився підтримкою частини інших ультраправих, зокрема Гейтса. При цьому Ґейтс не уточнив, як саме Джонсон має намір вирішувати питання допомоги.

Як зазначає CNN, люди, які спілкувалися зі спікером останніми днями, кажуть, що він, усвідомлюючи загрозу відставки через фінансування України, протягом двотижневих великодніх канікул працював із ключовими помічниками, щоб намітити курс своєї стратегії з цього питання.

У той же час демократи дали зрозуміти, що допоможуть Джонсону зберегти свою посаду, якщо він просуне законопроект щодо України, який вони обов'язково підтримають. При цьому низка демократів наголосили, що, якщо вона наполягатиме на неприйнятних положеннях, зокрема щодо скорочення витрат або нових міграційних обмежень, то ризикує відштовхнути від себе як демократів, так і правих республіканців, які виступають проти допомоги Україні.