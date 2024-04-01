Спикер Джонсон активно работает над стратегией помощи Украине - CNN

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ищет оптимальные варианты решения вопроса выделения финансовой помощи Украине.﻿ Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс со ссылкой на CNN, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Я дал спикеру несколько советов. Мы должны стать в боевую позицию. И я был очень доволен тем, как спикер воспринял этот совет. Спикер хочет увеличить перечень побед республиканцев в Палате представителей, и нам следует начать это делать. Я рад, что спикер не вернулся к дополнительной помощи Украине, и думаю, он прокладывает лучший путь в этом вопросе, пока мы разговариваем" , - заявил Гейтс.

По данным CNN, сохранит ли Джонсон должность в значительной степени зависеть от того, как он справится с вопросом, вызывающим разногласия среди республиканцев – выделением крупного пакета финансовой помощи Украине.

После угроз со стороны ультраправой республиканки Марджори Тейлор Грин в адрес Джонсона за то, что тот поставил на голосование двухпартийный законопроект о бюджетных расходах, спикер заручился поддержкой части других ультраправых, в частности Гейтса. При этом Гейтс не уточнил, как именно Джонсон намерен решать вопросы помощи.

Как отмечает CNN, люди, которые общались со спикером в последние дни, говорят, что он, осознавая угрозу отставки из-за финансирования Украины, в течение двухнедельных пасхальных каникул работал с ключевыми помощниками, чтобы наметить курс своей стратегии по этому вопросу.

В то же время, демократы дали понять, что помогут Джонсону сохранить свою должность, если он продвинет законопроект относительно Украины, который они обязательно поддержат. При этом ряд демократов подчеркнули, что, если он будет настаивать на неприемлемых положениях, в частности, по сокращению расходов или новых миграционных ограничениях, то рискует оттолкнуть от себя как демократов, так и правых республиканцев, которые выступают против помощи Украине.