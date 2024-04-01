Країни Балтії заявили про готовність допомагати Україні до перемоги у війні
Країни Балтії заявили про намір підтримувати Україну до перемоги у війні проти Росії. Крім того, вони заявили, що Україна має стати членом НАТО. Про це йдеться у спільній заяві посла Естонії Вільяра Любі, посла Латвії Івіти Бурмістре та тимчасового повіреного у справах посла Литви Ліни Зігмантайте у Великій Британії, опублікованому в Telegraph, повідомляє Корреспондент.
Дипломати вказали, що скоюючи воєнні злочини в Україні, російські окупанти пробуджують найтемніші спогади і страхи представників країн Балтії.
"Росія є найбільшою загрозою євроатлантичній безпеці, і тому не можна допустити, щоб вона виграла війну в Україні. Ми сповнені рішучості підтримувати Україну до перемоги", - наголосили балтійські дипломати.
Також посли країн Балтії у Великій Британії закликали НАТО дати Україні чіткий шлях до членства, а також заявили, що Україна зробить значний внесок у безпеку Альянсу.
"Лідери Альянсу на Вільнюському саміті минулого року чітко заявили, що майбутнє України в НАТО. Ми хочемо цього якнайшвидше не лише для захисту наших друзів від російської агресії, а й заради всіх країн євроатлантичного простору. Як загартований у боях союзник, Україна зробить значний внесок у нашу безпеку. Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом для 75-річчя саміту альянсу у Вашингтоні цього літа", - йдеться у повідомленні.