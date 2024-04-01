Країни Балтії заявили про готовність допомагати Україні до перемоги у війні

Країни Балтії заявили про намір підтримувати Україну до перемоги у війні проти Росії. Крім того, вони заявили, що Україна має стати членом НАТО. Про це йдеться у спільній заяві посла Естонії Вільяра Любі, посла Латвії Івіти Бурмістре та тимчасового повіреного у справах посла Литви Ліни Зігмантайте у Великій Британії, опублікованому в Telegraph, повідомляє Корреспондент.

Дипломати вказали, що скоюючи воєнні злочини в Україні, російські окупанти пробуджують найтемніші спогади і страхи представників країн Балтії.

"Росія є найбільшою загрозою євроатлантичній безпеці, і тому не можна допустити, щоб вона виграла війну в Україні. Ми сповнені рішучості підтримувати Україну до перемоги" , - наголосили балтійські дипломати.

Також посли країн Балтії у Великій Британії закликали НАТО дати Україні чіткий шлях до членства, а також заявили, що Україна зробить значний внесок у безпеку Альянсу.