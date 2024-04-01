Страны Балтии заявили о готовности помогать Украине до победы в войне
Страны Балтии заявили о намерении поддерживать Украину победить в войне против России. Кроме того, они заявили, что Украина должна стать членом НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении посла Эстонии Вильяра Люби, посла Латвии Ивиты Бурмистре и временного поверенного по делам посла Литвы Лины Зигмантайте в Великобритании, опубликованном в Telegraph, сообщает Корреспондент.
Дипломаты указали, что совершая военные преступления в Украине, российские оккупанты пробуждают самые темные воспоминания и страхи представителей стран Балтии.
"Россия является наибольшей угрозой евроатлантической безопасности, и поэтому нельзя допустить, чтобы она выиграла войну в Украине. Мы исполнены решимости поддерживать Украину до победы", - подчеркнули балтийские дипломаты.
Также послы стран Балтии в Великобритании призвали НАТО дать Украине четкий путь членства, а также заявили, что Украина внесет значительный вклад в безопасность Альянса.
"Лидеры Альянса на Вильнюсском саммите прошлого года четко заявили, что будущее Украины в НАТО. Мы хотим этого как можно быстрее не только для защиты наших друзей от российской агрессии, но и ради всех стран евроатлантического пространства. Как закаленный в боях союзник, Украина сделает значительный вклад в нашу безопасность. Четкий путь к членству Украины должен быть приоритетом для 75-летия саммита альянса в Вашингтоне этим летом", - говорится в сообщении.