Страны Балтии заявили о готовности помогать Украине до победы в войне

Страны Балтии заявили о намерении поддерживать Украину победить в войне против России. Кроме того, они заявили, что Украина должна стать членом НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении посла Эстонии Вильяра Люби, посла Латвии Ивиты Бурмистре и временного поверенного по делам посла Литвы Лины Зигмантайте в Великобритании, опубликованном в Telegraph, сообщает Корреспондент.

Дипломаты указали, что совершая военные преступления в Украине, российские оккупанты пробуждают самые темные воспоминания и страхи представителей стран Балтии.

"Россия является наибольшей угрозой евроатлантической безопасности, и поэтому нельзя допустить, чтобы она выиграла войну в Украине. Мы исполнены решимости поддерживать Украину до победы" , - подчеркнули балтийские дипломаты.

Также послы стран Балтии в Великобритании призвали НАТО дать Украине четкий путь членства, а также заявили, что Украина внесет значительный вклад в безопасность Альянса.