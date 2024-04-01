На Херсонщині оккупанти обстріляли газопроводи та багатоповерхівки, є загиблий

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, минулої доби росіяни обстрілювали Берислав, Карʼєрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарську споруду, а також гараж та автомобілі.