В Херсонской области оккупанты обстреляли газопроводы и многоэтажки, есть погибший

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки россияне обстреливали Берислав, Карьерное, Борозенское, Нововоронцовку, Красный Маяк, Качкаровку, Золотую Балку, Гавриловку, Белозерку, Дарьевку, Кизомис, Софиевку, Инженерное, Приднепровское, Антоновку и город Херсон. Также враг совершил ракетные удары по Бериславскому району.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, газопроводы, башню, насосную станцию сельскохозяйственного предприятия, территорию промышленного предприятия, хозяйственное сооружение, а также гараж и автомобили.