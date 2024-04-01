Терехов розповів про ситуацію у Харкові на тлі можливого наступу РФ

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, неважливо, чи Росія готує новий наступ на місто. Він заявив, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч, повідомляє Ліга.net.

Минулого тижня низка західних медіа опублікувала інформацію про нібито підготовку великого наступу Росії на Харків.

"Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий ", – висловився з цього приводу Терехов.

Відповідаючи на запитання, чи докладає Росія більше зусиль, щоб виснажити місто, мер сказав, що "росіянам це не вдасться".

За його словами, паніки у харків'ян немає, залякування Росії не працюють.

"Харків – це форпост Ук﻿ра﻿їни. І ми чудово це розуміємо" , – резюмував міський голова.



