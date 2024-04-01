Терехов рассказал о ситуации в Харькове на фоне возможного наступления РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, неважно, готовит ли Россия новое наступление на город. Он заявил, что гораздо важнее понять, как давать отпор, сообщает Лига.net.

На прошлой неделе ряд западных медиа опубликовал информацию о якобы подготовке большого наступления России на Харьков.

"Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный" , – высказался по этому поводу Терехов.

Отвечая на вопрос, прилагает ли Россия больше усилий для истощения города, мэр сказал, что "россиянам это не удастся".

По его словам, паники у харьковчан нет, запугивания России не работают.