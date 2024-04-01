Сили оборони відбили напад російської ДРГ на Сумщині

На Сумщині відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Про це інформує﻿ Державна прикордонна служба України.

За словами прикордонників, російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ викрили прикордонники, які одразу відкрили вогонь на ураження.

Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, Національної гвардії та Збройних сил України, зокрема були залучені артилерійські розрахунки. Ворог відступив.