Силы обороны отразили нападение российской ДРГ в Сумской области

В Сумской области отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

По словам пограничников, российские диверсанты пытались войти на территорию Сумской области. ДРГ разоблачили пограничники, сразу открывшие огонь на поражение.

Завязалось стрелковое сражение, на помощь оперативно пришли резервы ГНСУ, Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, в частности были привлечены артиллерийские расчеты. Враг отступил.