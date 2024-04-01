США та Ізраїль обговорять альтернативу військовій операції в Рафаху – ЗМІ

США та Ізраїль проведуть віртуальну зустріч у понеділок, 1 квітня, щоб обговорити альтернативні пропозиції адміністрації президента Джо Байдена щодо ізраїльського військового вторгнення в Рафах.﻿ Про це повідомляє Axios, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Зустріч, яка мала відбутися минулого тижня, стала спірним питанням між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Байденом.

Після того, як минулого тижня США не наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до припинення вогню в Секторі Гази та звільнення всіх заручників, Нетаньяху оголосив, що скасовує зустріч на знак протесту.

Через день він відправив у Білий дім "тихі повідомлення" з проханням перенести зустріч. Після того як Білий дім оприлюднив прохання Нетаньягу, той спростував інформацію про те, що така делегація прибуде до Білого дому.

Адміністрація Байдена заявила, що операція в Рафасі, де ховаються понад 1 мільйон палестинців, може призвести до масових жертв і посилити гуманітарну катастрофу в Газі.

Наступ на Рафах

Армія Ізраїлю планує почати наземне вторгнення в місто Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектора Газа. Це останній населений пункт, який перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.

Під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герцями Халеві голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафасі, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах смуги Гази.

Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка включає в себе захист кордону Сектора Газа з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанди зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.