США и Израиль обсудят альтернативу военной операции в Рафахе – СМИ

США и Израиль проведут виртуальную встречу в понедельник, 1 апреля, чтобы обсудить альтернативные предложения администрации президента Джо Байдена по поводу израильского военного вторжения в Рафах. ﻿Об этом сообщает Axios, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Встреча, которая должна была состояться на прошлой неделе, стала спорным вопросом между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Байденом.

После того как на прошлой неделе США не наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в Секторе Газа и освобождению всех заложников, Нетаньяху объявил, что отменяет встречу в знак протеста.

Через день он отправил в Белый дом "тихие сообщения" с просьбой перенести встречу. После того как Белый дом обнародовал просьбу Нетаньяху, тот опроверг информацию о том, что такая делегация прибудет в Белый дом.

Администрация Байдена заявила, что операция в Рафахе, где укрываются более 1 миллиона палестинцев, может привести к массовым жертвам и усугубить гуманитарную катастрофу в Газе.

Наступление на Рафах

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге Сектора Газа. Это последний населенный пункт, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС.

Во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герцами Халеви глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что США "не смирятся" с массовыми жертвами среди гражданского населения в Рафахе, учитывая количество жертв среди гражданского населения в северной и центральной частях полосы Газа.

Браун подытожил предложение Вашингтона, которое включает в себя защиту границы Сектора Газа с Египтом посредством технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор, изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов, а также создание совместного центра управления для координации целевых операций.