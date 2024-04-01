У Харкові зруйновано практично всю енергосистему – Мер

Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Про це сказав в інтерв'ю міський голова Ігор Терехов, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Росія хоче залякати мешканців міста, але це неможливо.

Він зазначив, що за два роки великої війни були різні загрози, починаючи з диверсантів у самому Харкові.

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000" , — сказав Терехов.

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі в місті дуже важка.