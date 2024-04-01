В Харькове разрушена практически вся энергосистема – мэр

Российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова. Об этом сказал в интервью городской голова Игорь Терехов, сообщает Лига.net.

По его словам, Россия хочет запугать жителей города, но это невозможно.

Он отметил, что за два года большой войны были разные угрозы, начиная с диверсантов в самом Харькове.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Было время, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000" , — сказал Терехов.

Мэр подчеркнул, что ситуация для энергетической отрасли в городе очень тяжелая.