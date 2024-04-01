Став відомий список загиблих членів екіпажу збитого А-50У
На російських ресурсах з'явився список загиблих окупантів із дорогого літака А-50У, який було знищено у спільній операції Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки 23 лютого. У списку командир та його помічник, штурмани, інженери та радист, повідомляє Ліга.net.
У забороненій соцмережі Вконтакте спільнота з міста Іваново опублікувала новину про прощання з екіпажем борту А-50У номер 42, який було збито 23 лютого над територією Краснодарського краю РФ.
Росіяни опублікували список ліквідованих загарбників:
- Боровіков Валерій, майор, командир;
- Чанцев Михайло, майор, помічник командира;
- Провалов Олександр, капітан, штурман;
- Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;
- Хрульов Дмитро, прапорщик, старший повітряний радист;
- Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку – старший зміни;
- Рулюк Олександр, майор, штурман наведення – оператор;
- Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення – оператор;
- Бєлов Олексій, капітан, старший бортовий інженер – оператор;
- Солдаткін Єгор, майор; бортовий інженер – оператор.
Співрозмовник повідомив, що ця інформація відповідає дійсності, але список може бути неповним.