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Став відомий список загиблих членів екіпажу збитого А-50У

Став відомий список загиблих членів екіпажу збитого А-50У
Фото: Maxim Maksimov

На російських ресурсах з'явився список загиблих окупантів із дорогого літака А-50У, який було знищено у спільній операції Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки 23 лютого. У списку командир та його помічник, штурмани, інженери та радист, повідомляє Ліга.net.

У забороненій соцмережі Вконтакте спільнота з міста Іваново опублікувала новину про прощання з екіпажем борту А-50У номер 42, який було збито 23 лютого над територією Краснодарського краю РФ.

Росіяни опублікували список ліквідованих загарбників:

  • Боровіков Валерій, майор, командир;
  • Чанцев Михайло, майор, помічник командира;
  • Провалов Олександр, капітан, штурман;
  • Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;
  • Хрульов Дмитро, прапорщик, старший повітряний радист;
  • Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку – старший зміни;
  • Рулюк Олександр, майор, штурман наведення – оператор;
  • Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення – оператор;
  • Бєлов Олексій, капітан, старший бортовий інженер – оператор;
  • Солдаткін Єгор, майор; бортовий інженер – оператор.

Співрозмовник повідомив, що ця інформація відповідає дійсності, але список може бути неповним.

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