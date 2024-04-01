В ЗСУ пояснили причину "затишшя" між масованими обстрілами Росії

В перерві між масованими обстрілами Росія займається плануванням, а також накопиченням засобів ураження. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Насправді "Шахед" - це досить недешева зброя і звісно, що ворог після своїх атак останніми днями аналізує в тому числі інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи/маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції" , - розповів Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, на бойовому чергуванні вздовж кордонів, під час пусків, військові також фіксують активність ворожої авіації - розвідувальних літаків росіян. Останні ж мають на озброєні й інші засоби ураження, наприклад, протирадіолокаційні ракети.

Перерва, як пояснив Євлаш, обумовлена тим, що Росія зайнята плануванням нових ударів, а також накопичення засобів ураження. Ворог не може проводити постійно масовані удари.

"Тому от саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу "Шахед". Тому ми моніторимо разом із партнерами ситуацію 24/7" , - додав він.

Останнім часом російські терористи посилили масовані удари проти України. Найчастіше під обстріл потрапляють об'єкти паливно-енергетичного сектору чи інша критична фрактура країни.