В ВСУ объяснили причину "затишья" между массированными обстрелами России

В перерыве между массированными обстрелами Россия занимается планированием и накоплением средств поражения. Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"На самом деле "Шахед" - это достаточно недешевое оружие и конечно, что враг после своих атак в последние дни анализирует, в том числе информацию о применении предыдущих средств огневого поражения. Они проводят анализ, разведку, выявляют пути/маршруты, где они применяли, где расположены наши ПВО, радиолокационные станции" , - рассказал Евлаш.

По словам представителя Воздушных сил, на боевом дежурстве вдоль границ, во время пусков, военные также фиксируют активность вражеской авиации - разведывательных самолетов россиян. Последние же имеют на вооружении и другие средства поражения, например, противорадиолокационные ракеты.

Перерыв, как пояснил Евлаш, обусловлен тем, что Россия занята планированием новых ударов, а также накоплением средств поражения. Враг не может проводить постоянно массированные удары.

"Поэтому вот именно сейчас мы видим такое временное затишье. Однако время от времени мы видим и единичные атаки. Как сегодня было три беспилотника типа "Шахед". Поэтому мы мониторим вместе с партнерами ситуацию 24/7" , - добавил он.

В последнее время российские террористы усилили массированные удары против Украины. Чаще всего под обстрел попадают объекты топливно-энергетического сектора или другая критическая фрактура страны.