Нетаньягу пообіцяв евакуацію з Рафаха перед наступом Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові ЦАХАЛ готуються вивезти понад мільйон цивільних з Рафаху, надати їм достатню допомогу, а потім здійснити наступ на бойові батальйони ХАМАС, що залишилися у місті. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

«Це правильний крок з оперативної та міжнародної точки зору. Це потребує часу, але це буде зроблено» , — заявив Нетаньягу під час пресконференції у Єрусалимі у неділю, 31 березня.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Біньямін Нетаньяху своїми діями щодо сектора Гази більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому. Це налаштовує весь світ проти Тель-Авіва.

Крім того, Байден наголосив, що вторгнення Ізраїлю в місто Рафах на початку Рамадану стане «червоною лінією».

У відповідь Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ продовжить наступ на Рафах всупереч заявам президента США.