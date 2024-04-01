Нетаньяху пообещал эвакуацию из Рафаха перед наступлением Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные ЦАХАЛ готовятся вывезти более миллиона гражданских из Рафаха, оказать им достаточную помощь, а затем осуществить наступление на боевые батальоны ХАМАС, оставшиеся в городе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

«Это правильный шаг с оперативной и международной точки зрения. Это потребует времени, но это будет сделано» , — заявил Нетаньяху во время пресс-конференции в Иерусалиме в воскресенье, 31 марта.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении сектора Газа больше вредит Израилю, чем помогает ему. Это настраивает весь мир против Тель-Авива.

Кроме того, Байден подчеркнул, что вторжение Израиля в город Рафах в начале Рамадана станет «красной линией».

В ответ Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление на Рафах вопреки заявлениям президента США.