У Monobank сталися збої у роботі застосунку

Збій у роботі Monobank стався сьогодні, 1 квітня. Фіксуються проблеми у роботі мобільного застосунку, повідомляє РБК-Україна.

Так, користувачі віртуального банку Monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.

Крім того, клієнти банку, які можуть увійти в додаток, повідомляють, що не вдається переказати кошти на іншу карту.

Згодом про збої також повідомив﻿ співзасновник банку Олег Гороховський.