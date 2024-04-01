У Monobank сталися збої у роботі застосунку
Збій у роботі Monobank стався сьогодні, 1 квітня. Фіксуються проблеми у роботі мобільного застосунку, повідомляє РБК-Україна.
Так, користувачі віртуального банку Monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.
Крім того, клієнти банку, які можуть увійти в додаток, повідомляють, що не вдається переказати кошти на іншу карту.
Згодом про збої також повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Трохи впали. Перепрошую", – написав він.