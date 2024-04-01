В Monobank произошли сбои в работе приложения
Сбой в работе Monobank произошел сегодня, 1 апреля. Фиксируются проблемы в работе мобильного приложения, сообщает РБК-Украина.
Так, пользователи виртуального банка Monobank начали наблюдать сбой в работе приложения. В частности, не всем клиентам удается авторизоваться.
Кроме того, клиенты банка, которые могут войти в приложение, сообщают, что не удается перевести средства на другую карту.
Впоследствии о сбоях также сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Немного упали. Извиняюсь", - написал он.