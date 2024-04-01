У російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на Уралмашзаводі
У російському обласному центрі Єкатеринбург горить велике підприємство важкого машинобудування "Уралмашзавод". Про це інформували росЗМІ, повідомляє Укрінформ.
«У Єкатеринбурзі горить завод "Уралмашзавод". Площа пожежі вже сягнула 800 кв. метрів. Попередньо - спалахнув склад із лако-фарбовими матеріалами. Інформація про постраждалих наразі не надходила», - йдеться у повідомленні російського Телеграм-каналу 112.
Телеграм-канал Nexta публікує велику кількість відео та фото пожежі "на військовому підприємстві Уралмаш у Єкатеринбурзі".
Уралмашзавод – велике машинобудівне підприємство в Єкатеринбурзі. Виробник обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, енергетики. У воєнних умовах може бути перепрофільоване також на випуск військової продукції.