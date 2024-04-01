В российском Екатеринбурге вспыхнул пожар на Уралмашзаводе

В российском областном центре Екатеринбург горит крупное предприятие тяжелого машиностроения "Уралмашзавод". Об этом информировали РосСМИ, сообщает Укринформ.

«В Екатеринбурге горит завод "Уралмашзавод". Площадь пожара уже достигла 800 кв. метров. Предварительно – загорелся состав с лако-красочными материалами. Информация о пострадавших пока не поступала» , – говорится в сообщении российского Телеграмм-канала 112.

Телеграмма-канал Nexta публикует большое количество видео и фото пожара "на военном предприятии Уралмаш в Екатеринбурге".

Уралмашзавод – крупное машиностроительное предприятие в Екатеринбурге. Производитель оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики. В военных условиях может быть перепрофилировано также выпуск военной продукции.