В Україні не очікується пилова буря попри пил із Сахари – синоптики
Попри наявність у повітрі пилу із пустелі Сахара пилової бурі в Україні не прогнозують.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде", – йдеться в повідомленні.
Синоптики закликали не плутати легке погіршення видимості через пил зі стихійним явищем.