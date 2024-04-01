В Украине не ожидается пылевая буря, несмотря на пыль из Сахары – синоптики

Несмотря на наличие в воздухе пыли из пустыни Сахара, пылевой бури в Украине не прогнозируют.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно 3 часа и больше. Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит, и бури на этот раз не будет" , – говорится в сообщении.

Синоптики призвали не путать легкое ухудшение видимости из-за пыли со стихийным явлением.