Від початку року РФ для атаки Києва застосувала 5 "Цирконів" та 11 "Кинджалів"

Від початку цього року в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження, зокрема 5 ракет “Циркон”, 11 “Кинджалів” та 113 ракет Х-101.﻿ Посилаючись на Київську міську військову адміністрацію, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, "ворог систематично атакує ударними дронами та ракетами різних типів та модифікацій. Агресор намагається нас залякати, зруйнувати наше прекрасне місто. Але це йому не вдасться. Скільки б зброї у ворога не було".

За його даними, з 1 січня в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження. З них п'ять протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”, 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М", три крилаті ракети Х-69, одна крилата ракета "Калібр", 113 крилатих ракет Х-101 та 48 ударних безпілотників типу Shahed.

Начальник КМВА закликав міжнародних партнерів надати Україні системи протиповітряної оборони.